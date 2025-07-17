Приставы взыскали 14 млн в пользу стройкомпании, которой не заплатили за работы

В Калининграде судебные приставы взыскали крупную задолженность в пользу строительной фирмы, добросовестно выполнившей заказ. Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, с компании-заказчика взыскали стоимость работ (11,7 млн руб.) и проценты за пользование чужими денежными средствами (2,3 млн руб.).

Две калининградские компании заключили договор, по условиям которого исполнитель обязался произвести комплекс подготовительных работ по сносу ветхих зданий, а заказчик — создать для этого условия, принять результат и оплатить выполненные работы. Исполнитель реализовал свою часть договора в полном объеме и в установленные сроки, однако заказчик не выполнил обязательств по оплате. Арбитражный суд встал на сторону фирмы-исполнителя.

Чтобы побудить организацию-должника к исполнению решения суда, был вынесен запрет регистрационных действий в отношении принадлежащего фирме земельного участка. Эта мера поспособствовала погашению задолженности: в службу был представлен подтверждающий платежный документ о перечислении 14 млн взыскателю. Однако ограничения с имущества организации-должника были сняты только после поступления на депозитный счет отделения исполнительского сбора 980 тыс. рублей, вынесенного за несвоевременное исполнение требований. Эти денежные средства будут перечислены в консолидированный бюджет государства.