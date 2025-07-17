Приставы взыскали 14 млн в пользу стройкомпании, которой не заплатили за работы

Все новости по теме: Долги

В Калининграде судебные приставы взыскали крупную задолженность в пользу строительной фирмы, добросовестно выполнившей заказ. Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, с компании-заказчика взыскали стоимость работ (11,7 млн руб.) и проценты за пользование чужими денежными средствами (2,3 млн руб.).

Две калининградские компании заключили договор, по условиям которого исполнитель обязался произвести комплекс подготовительных работ по сносу ветхих зданий, а заказчик — создать для этого условия, принять результат и оплатить выполненные работы. Исполнитель реализовал свою часть договора в полном объеме и в установленные сроки, однако заказчик не выполнил обязательств по оплате. Арбитражный суд встал на сторону фирмы-исполнителя.

Чтобы побудить организацию-должника к исполнению решения суда, был вынесен запрет регистрационных действий в отношении принадлежащего фирме земельного участка. Эта мера поспособствовала погашению задолженности: в службу был представлен подтверждающий платежный документ о перечислении 14 млн взыскателю. Однако ограничения с имущества организации-должника были сняты только после поступления на депозитный счет отделения исполнительского сбора 980 тыс. рублей, вынесенного за несвоевременное исполнение требований. Эти денежные средства будут перечислены в консолидированный бюджет государства.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter