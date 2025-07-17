На капремонт системы дренажа детской библиотеки им. Гайдара выделяют 5 млн

В Калининграде на капитальный ремонт системы дренажа, ливневой канализации и гидроизоляции фундамента детской библиотеки им. Гайдара выделяют 5 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных.

Денежные средства выделены из резервного фонда облправительства для предоставления субсидии ГБУК «Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара». Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2025 года.

Как сообщает региональный минкульттуризма, в 2024 году за счет средств областного бюджета в здании библиотеки отремонтировали подвальные помещения, однако в ходе ремонтных работ «была выявлена острая необходимость» в проведении работ по капремонту дренажа, ливневой канализации и гидроизоляции фундамента.

Библиотека расположена в здании объекта культурного наследия «Вилла Штински». По данным портала prussia39, оно было построена в Кёнигсберге в районе Амалиенау на Курфюрстен-штрассе по проекту архитектора Августа Гершмана. Здание изначально принадлежало профессору Альберту Штински, позднее — Фритцу Гелигу. Детскую библиотеку в здании разместили в послевоенные годы.