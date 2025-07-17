«Душновато», ливни и грозы: прогноз погоды в Калининграде на выходные

«Душновато», ливни и грозы: прогноз погоды в Калининграде на выходные
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В барическую ложбину над Европой, с которой была связана умеренная и влажная погода, в конце недели вольется «свежий» циклон южного происхождения, западная периферия которого будет определять погоду в Калининградской области. Регион вновь ждут знакомые дневные ливни и грозы, а температура будет «весьма теплой» (до +23...+25°C и выше), «так что с учетом высокой влажности и обилия осадков на улице будет „душновато“». Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В пятницу ночью +13...+16°C, облачно с прояснениями, без существенных осадков, по области вероятен туман. Днем в Калининграде и области до +20...+24°C (в прибрежной зоне +19...+21°C), облачно с прояснениями, с утра и до вечера в регионе ожидаются периодические ливни и грозы. Наибольшая вероятность интенсивных осадков — на севере и востоке, наименьшая вероятность гроз — на побережье. Ветер переменный с северо-западного в первой половине суток на северный/северо-восточный во второй половине, слабый (2-5 м/с), при осадках порывистый.

В субботу ночью +16...+18°C, преимущественно облачно, возможны периодические дожди/ливни, местами не исключены грозы, возможен туман. Днем в Калининграде и области до +24...+25°C (местами +26...+27°C, в прибрежной зоне +19...+23°C), переменная облачность/облачно с прояснениями, временами ожидаются локальные ливни и грозы. Ветер северный/северо-восточный, слабый/умеренный (3-6 м/с), при осадках порывистый.

В воскресенье ночью +16...+18°C, переменная облачность/облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Днем в Калининграде и области до +23...+25°C (местами до +26...+27°C), в прибрежной зоне +19...+23°C. На побережье и западе малооблачно/переменная облачность, существенные осадки маловероятны. В Калининграде и по области вероятны локальные ливни и грозы. Вечером должно проясниться, без существенных осадков. Ветер преимущественно северный/северо-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с), при осадках порывистый.

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