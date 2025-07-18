Погода в Калининградской области 18 июля

В пятницу, 18 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождём. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +23°С, ночью столбик термометра опустится до +17°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 7 м/с, направление — запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 759 мм рт. ст. Относительная влажность 82%. Температура воды: 18,5°. Продолжительность светового дня — 16 часов и 38 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +20°С. На всей территории региона днём ожидаются умеренные осадки, ночью — слабые.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается пасмурная погода с дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +17,9°С, днём потеплеет до +20,1°С, вечером похолодает до +19,1°С. Влажность — до 98%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди, местами — с грозами. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днём +20...+25°С. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Согласно неофициальному конвективному прогнозу, размещённому в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «допустимый риск для северной и восточной части региона (Славский, Неманский, Краснознаменский, Гусевский, Черняховский, Нестеровский, частично Полесский районы) связан с вероятностью гроз в дневные часы пятницы в большей степени с риском выпадения града диаметром до 2-3 см, а также риском возникновения ливневых паводков и в меньшей степени с вероятностью шквалов до 17-21 м/с».

Грозовое положение для юга, центра и части запада области (Гурьевский, Гвардейский, Правдинский, Озёрский, Полесский, частично Зеленоградский районы и восточные пригороды Калининграда) связано с вероятностью гроз в течение пятницы без опасных конвективных явлений.