«Колледж сервиса и туризма» планирует провести капремонт за 17 млн рублей (фото)

Калининградский «Колледж сервиса и туризма» ищет подрядчика для выполнения капитального ремонта здания на Литовском валу. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта — 17 054 657 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 17 по 25 июля 2025 года. Итоги аукциона планируют подвести 30 июля. Работы необходимо выполнить до 1 декабря по адресу: Литовский вал, д. 27а.

Проект прошёл госэкспертизу в июне 2024 года. Источники финансирования капитального ремонта — федеральный и областной бюджеты (84 и 16% соответственно). В перечне необходимых работ — ремонт крылец, помещений, коридоров, лестниц, спортивного зала, систем водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, а также вентиляции. Срок гарантии качества выполненных работ — пять лет.