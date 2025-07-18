В Госдуме допустили блокировку WhatsApp в России

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WhatsApp с большой долей вероятности попадет в список программных обеспечений из недружественных стран, на которое планируют ввести дополнительные ограничения. Соответствующий документ разрабатывается Правительством РФ по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на депутата Госдумы Антона Горелкина.

По мнению депутата, заменой WhatsApp станет национальный мессенджер Max. Telegram, как утверждает Горелкин, в перечень не попадет, если продолжит соблюдать требования законодательства РФ и «доказывать свое желание сохраниться на рынке». Депутат также привел данные статистики, согласно которым WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% россиян, а Telegram — 55%.

Как сообщает «РБК», Горелкин отметил, что «юрисдикция Telegram остается не до конца ясной», поскольку в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, «как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах».

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «По популярности это сервис [WhatsApp] номер один. И, как и все сервисы, конечно, есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться».

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