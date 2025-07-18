Роспотребнадзор помог жителю области взыскать убытки, причиненные авиаперевозчиком

Суд с учётом заключения Управления Роспотребнадзора по Калининградской области вынес решение в пользу потребителя по его иску к ПАО «Аэрофлот» о взыскании неустойки и компенсации причинённого вреда. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Житель области приобрёл авиабилеты Калининград-Москва, чтобы в дальнейшем успеть на рейс Москва-Иордания. Однако в аэропорту «Храброво» выяснилось, что произошёл «овербукинг» — «Аэрофлот» продал билеты на рейс сверх установленных квот. В итоге пассажир был вынужден приобрести билеты на более позднее время, из-за чего опоздал на рейс в Иорданию. Более того, в Москве мужчине пришлось оплатить отель и купить новые авиабилеты. При этом ПАО «Аэрофлот» отказалось возместить пассажиру причинённые убытки. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области направило в суд заключение в защиту прав потребителя.

«Рассматривая требования истца в части взыскания неустойки, связанной с нарушением срока выполненных работ, судом во внимание принято, что в силу положений п.5 ст.28 Закона РФ „О защите прав потребителей“ в случае нарушения сроков выполнения работы (оказания услуги), исполнитель должен уплачивать за каждый день просрочки неустойку в размере трёх процентов цены оказания услуги», — пояснили в ведомстве.

Гурьевский районный суд поддержал позицию Роспотребнадзора и вынес решение о взыскании в пользу потребителя с ПАО «Аэрофлот» компенсации причиненного вреда в размере 44 728 рублей, неустойки 44 728 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в порядке Закона «О защите прав потребителей» 49 728 рублей, всего — 149 184 рублей.

«Новый Калининград» направил запрос в компанию «Аэрофлот» с просьбой прокомментировать ситуацию.