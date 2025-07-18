На проект благоустройства сквера в границах ул. Радищева выделяют 1,1 млн рублей

Власти Калининграда ищут подрядчика для разработки проектно-сметной документации благоустройства сквера в границах улиц Радищева и Поперечной. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Благоустройство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111515:33. Заявки на участие в торгах принимаются с 18 по 25 июля. Итоги аукциона планируют подвести 29 июля. Контракт необходимо исполнить за 165 дней. Максимальная стоимость работ — 1 190 000 рублей. Источник финансирования — городской бюджет.

Схема планировочной организации земельного участка предусматривает устройство спортивной площадки с тренажёрами, пешеходных дорожек из плиточного покрытия, освещения территории, кабельной канализации, установку малых архитектурных форм и высадку декоративных зелёных насаждений. При проектировании необходимо учесть результаты проекта «Капитальный ремонт улицы Радищева от пр-та Победы до ул. Вагоностроительной в Калининграде».

В 2023 году власти Калининграда уже искали подрядчика для разработки проекта благоустройства указанной территории. Тогда на работы были готовы потратить 520 тыс. рублей. Победителем аукциона стала компания «Строй Спорт Архитектура», снизившая начальную стоимость работ до 390 тыс. рублей. Согласно информации портала госзакупок, контракт был расторгнут, а его исполнение — прекращено. С 31 марта по 22 августа 2023 года подрядчик выполнил работы на сумму чуть более 42 тыс. рублей из 390 тыс.