Беспрозванных: «Вычёркивать Кёнигсберг из истории региона недопустимо»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что из истории Калининградской области не стоит вычёркивать Кёнигсберг. Речь об этом зашла в ходе общения с жителями Гвардейского округа в пятницу, 18 июля. Один из представителей общественности заметил, что в регионе имеются факты «подмены российской идентичности».

«Если по Петербургу ходить, можно в нём такие же здания, как в Париже найти, но там русская идентичность превзошла европейскую, — сообщил общественник. — Думаю, это один из примеров для нашего региона. Но у нас идёт популяризация имени города, которого больше нет — Кёнигсберга. Моё предложение — на законодательном уровне принять дописку к этому слову с датой: «1255-1945». В аэропорту выходишь и видишь везде эту надпись. У нас есть прекрасный бренд — янтарная столица. Думаю, он намного достойнее.

«Мы с вами одинаково мыслим, — ответил на реплику Беспрозванных. — Кёнигсберг после этих дат — это Калининград. Если вы видите где-то перекосы, сообщайте, будем обязательно разбираться. Но понятно, что Кёнигсберг связан с историей нашего региона. И медаль „За взятие Кёнигсберга“ у нас существовала. И бои жесточайшие были за Кёнигсберг. Вычёркивать Кёнигсберг из истории нашего региона точно недопустимо, потому что наши деды и прадеды отдали свои жизни, чтобы мы с вами здесь сегодня обсуждали бытовые проблемы. Но если вы видите перекосы с точки зрения российской идентичности — сообщайте, будем этим заниматься».