Погода в Калининградской области 19 июля

Погода в Калининградской области 19 июля

Днём в субботу, 19 июля, в Калининградской области ожидается облачная, погода с дождём. При этом, по данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет колебаться в районе +24...+25°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-восточный, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление пониженное — 754 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +23°C. В центре региона дневная температура составит +25°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +26°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +18°C), а на востоке региона прохладнее (до +15°C). На территории всего региона пройдут дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт пасмурная и дождливая погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +19,8°C, днём +23,1°C, вечером +21,1°C. Ветер слабый, северо-восточный. Влажность — на уровне 84-96%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу «днем будет вполне тепло и комфортно: до +22...+25°С (на побережье +20...+22°С), но, как и в предыдущие дни, не обойдется без преобладания облачности (облачно с прояснениями) и периодических локальных ливней, местами прогремят грозы: их развитие ожидаем ближе к полудню и вплоть до второй половины дня, осадки постепенно должны ослабнуть к закату, прояснений станет больше».


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