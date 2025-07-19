Губернатор о сохранении калининградского трамвая: «Это очень дорогое удовольствие»

Трамвай на сегодня является «самым экономически невыгодным транспортом». Об этом заявил губернатор области Алексей Беспрозванных в ходе рабочего выезда в Гвардейский округ в пятницу, 18 июля. Вопрос о сохранении трамвайных маршрутов в областном центре задал общественный активист Александр Панфилов, который специально приехал в Гвардейск из Калининграда.

«У нас сейчас два маршрута существуют. Они у нас сохранены и будут сохранены. <...>Ну, вы все прекрасно понимаете, что трамвай самый экономически невыгодный транспорт для... Он самый экономически невыгодный. Но при этом, понимая важность трамвайного сообщения, мы сохранили два маршрута, которые сейчас существуют. Кроме того, сейчас я на уровне федерального правительства инициировал и обратился к председателю правительства по поводу модернизации наших трамвайных путей, вообще инфраструктуры и трамваев», — сказал Алексей Беспрозванных.

«Я не против абсолютно трамваев, и мне нравятся трамваи, и мне нравятся троллейбусы. Как бы, вот смотрите, вам нужно сделать выбор: купить „Мерседес“, у вас 8 детей, вам купить „Мерседес“ четырехместный, который вам дорого обойдется и дорого будет обходиться в обслуживании, либо купить другой автомобиль, который вместимостью будет позволять перевозить вашу семью, но при этом он будет экономически выгоден для вашей семьи в том числе. Вы же не будете покупать самое дорогое, что есть, просто чтобы оно было, да? Поэтому при любом решении, которое мы принимаем, мы смотрим на экономическую целесообразность. В настоящее время трамвай является, как я сказал, не самым выгодным транспортом, дорогим, простыми словами», — пояснил глава региона.

В то же время Беспрозванных заверил, что он «в целом за электротранспорт». «Моя задача сейчас привести в порядок ту инфраструктуру существующих трамвая двух линий для того, чтобы они остались существовать на долгие годы дальше, обновить трамвайный состав и чтобы это было комфортно для граждан, для жителей Калининграда. Параллельно с этим, понимая, что развиваются другие микрорайоны, я обновляю троллейбусы для того, чтобы на автономном ходу, чтобы не вкладывать в инфраструктуру электрическую, она очень дорогая <...> А в случае, если понадобится дальше, будем тогда принимать решение уже в более-таки лучшие времена», — заключил губернатор.