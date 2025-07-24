Эксперт: «Калининградскому трамваю остаëтся считанный пяток лет»

Эксперт: «Калининградскому трамваю остаëтся считанный пяток лет»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Продолжение: Урбанист о «невыгодности» калининградского трамвая: это подход 20-летней давности
Все новости по теме: Калининградский трамвай

Калининградскому трамваю осталось жить считанные пять лет. К такому выводу пришел заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, которого цитирует паблик «Общественный транспорт».

Егоров считает, что ключевой вопрос развития транспорта кроется в экономике, а потому региону предстоит разобраться, чьи решения довели калининградский трамвай до предбанкротного состояния; что необходимо сделать, чтобы трамвай перестал быть самым экономически убыточным транспортом; есть ли у региона комплексный план развития транспортной системы Калининграда и «достойный он и состоятельный или филькина грамота».

«Вот какие вопросы губернатор может задать своим подчинëнным. Способны ли местные транспортники на них ответить, это вопрос следующий, — цитирует Егорова экспертный паблик. — Скорее всего, нет, и необходимо привлекать сторонних экспертов. И вот тут самая сложность. С уровня губернатора и ближайших замов невозможно понять, кто реально эксперт, а кто себя таким лишь именует. И даже если найдут стоящего эксперта, пойдëт ли губернатор и мэр на те финансовые и нефинансовые сложнейшие решения, которые предложит эксперт. С высокой вероятностью нет. Поэтому, как бы это не было прискорбно признавать, калининградскому трамваю остаëтся считанный пяток лет».

В минувшею пятницу губернатор Алексей Беспрозванных во время встречи с жителями Гвардейска ответил на вопрос общественного активиста Александра Панфилова, специально приехавшего в Гвардейск из Калининграда. Он заявил, что трамвай на сегодня является «самым экономически невыгодным транспортом».

«У нас сейчас два маршрута существуют. Они у нас сохранены и будут сохранены. <...> Ну, вы все прекрасно понимаете, что трамвай самый экономически невыгодный транспорт для... Он самый экономически невыгодный. Но при этом, понимая важность трамвайного сообщения, мы сохранили два маршрута, которые сейчас существуют. Кроме того, сейчас я на уровне федерального правительства инициировал и обратился к председателю правительства по поводу модернизации наших трамвайных путей, вообще инфраструктуры и трамваев», — заявил Алексей Беспрозванных.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter