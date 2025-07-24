Эксперт: «Калининградскому трамваю остаëтся считанный пяток лет»

Калининградскому трамваю осталось жить считанные пять лет. К такому выводу пришел заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, которого цитирует паблик «Общественный транспорт».

Егоров считает, что ключевой вопрос развития транспорта кроется в экономике, а потому региону предстоит разобраться, чьи решения довели калининградский трамвай до предбанкротного состояния; что необходимо сделать, чтобы трамвай перестал быть самым экономически убыточным транспортом; есть ли у региона комплексный план развития транспортной системы Калининграда и «достойный он и состоятельный или филькина грамота».

«Вот какие вопросы губернатор может задать своим подчинëнным. Способны ли местные транспортники на них ответить, это вопрос следующий, — цитирует Егорова экспертный паблик. — Скорее всего, нет, и необходимо привлекать сторонних экспертов. И вот тут самая сложность. С уровня губернатора и ближайших замов невозможно понять, кто реально эксперт, а кто себя таким лишь именует. И даже если найдут стоящего эксперта, пойдëт ли губернатор и мэр на те финансовые и нефинансовые сложнейшие решения, которые предложит эксперт. С высокой вероятностью нет. Поэтому, как бы это не было прискорбно признавать, калининградскому трамваю остаëтся считанный пяток лет».

В минувшею пятницу губернатор Алексей Беспрозванных во время встречи с жителями Гвардейска ответил на вопрос общественного активиста Александра Панфилова, специально приехавшего в Гвардейск из Калининграда. Он заявил, что трамвай на сегодня является «самым экономически невыгодным транспортом».

«У нас сейчас два маршрута существуют. Они у нас сохранены и будут сохранены. <...> Ну, вы все прекрасно понимаете, что трамвай самый экономически невыгодный транспорт для... Он самый экономически невыгодный. Но при этом, понимая важность трамвайного сообщения, мы сохранили два маршрута, которые сейчас существуют. Кроме того, сейчас я на уровне федерального правительства инициировал и обратился к председателю правительства по поводу модернизации наших трамвайных путей, вообще инфраструктуры и трамваев», — заявил Алексей Беспрозванных.