Барк «Крузенштерн» вернулся в Калининград из первого рейса навигации 2025 года

Барк «Крузенштерн» вернулся в Калининград из первого рейса навигации 2025 года
Фото со страницы барка «Крузенштерн» «ВКонтакте»
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Легендарный барк «Крузенштерн» зашёл в Калининградский морской судоходный канал и ошвартовался у причала Калининградского морского рыбного порта. Парусник завершил рейс, проходивший в рамках Большой африканской экспедиции Росрыболовства и ставший первым в навигации 2025 года. Об этом сообщается на странице «Крузенштерна» «ВКонтакте».

«Учебный парусник „Крузенштерн“ вышел в первый рейс навигации 18 марта 2025 года. Маршрут рейса проходил по акваториям Балтийского и Северного морей с выходом в Атлантический и Индийский океаны. <...>За время рейса 1/135 „Крузенштерн“ прошёл более 20 тысяч морских миль, из которых около 15 тысяч — под парусами и машиной. Было отработано более 80 парусных авралов. Парусник дважды пересёк экватор и нулевой меридиан. На борту судна прошли первую морскую практику почти 140 курсантов из пяти вузов Росрыболовства: БГАРФ и КМРК (Калининград), СПбМРК (Санкт-Петербург), КГМТУ (Керчь), КамчатГТУ (Петропавловск-Камчатский)», — говорится в сообщении.

На торжественном построении на борту парусника состоялось начальник Балтийской государственной академии Александр Грунтов отметил, что курсантский состав достойно представил Россию во время стоянки в иностранных портах.

Заселение следующих практикантов планируется уже на следующей неделе. Во втором рейсе навигации на «Крузенштерне» пройдут практику курсанты Керченского морского технологического университета, Ейского морского рыбопромышленного техникума, Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа (Астрахань) и Мурманского арктического университета.

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