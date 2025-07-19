«Золотой час»: в МВД рассказали, как снизить возможный ущерб от действий мошенников

Все новости по теме: Полиция

Став жертвой мошенников и скомпрометировав свои учетные записи, устройства, аккаунты в онлайн-сервисах, человек может снизить возможный ущерб, если не упустит так называемый «золотой час». Этот понятие в полиции используют по аналогии с термином в реаниматологии, когда первая помощь и лечение наиболее эффективны, пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

Если гражданин опасается, что скомпрометированы его банковские данные, важно срочно сменить пароль, код доступа в банковское приложение, а также заморозить свои карты и счета. Также в полиции рекомендуют обратиться в кредитную организацию по горячей линии и предупредить родных, близких и работодателя об утечке данных.

Если аферисты получили доступ к учетным данным государственного интернет-сервиса, следует также оперативно обратиться к банковскому сервису и сменить пароль и код доступа. Затем позвонить на горячую линию сервиса и сообщить о возможной компрометации. Кроме того, в личном кабинете нужно проверять заявки, разрешения, в том числе в сторонних сервисах. После этого стоит обратиться в МВД.

При краже мобильного номера злоумышленники смогут сбросить пароли и получать коды двухфакторной идентификации. В этом случае нужно связаться с мобильным оператором и следовать алгоритму действий, который предложит сотрудник. По возможности необходимо привязать сервисы, соцсети к другому номеру телефону и следить за приходящими SMS о блокировке, перевыпуске или переносе SIM-карты.

Если злоумышленники получили доступ к вашим соцсетям и мессенджерам, необходимо поменять пароли, отключить все незнакомые и недоступные вам девайсы в списке привязанных устройств и предупредить круг контактов о взломе учетной записи.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter