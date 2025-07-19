«Золотой час»: в МВД рассказали, как снизить возможный ущерб от действий мошенников

Став жертвой мошенников и скомпрометировав свои учетные записи, устройства, аккаунты в онлайн-сервисах, человек может снизить возможный ущерб, если не упустит так называемый «золотой час». Этот понятие в полиции используют по аналогии с термином в реаниматологии, когда первая помощь и лечение наиболее эффективны, пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

Если гражданин опасается, что скомпрометированы его банковские данные, важно срочно сменить пароль, код доступа в банковское приложение, а также заморозить свои карты и счета. Также в полиции рекомендуют обратиться в кредитную организацию по горячей линии и предупредить родных, близких и работодателя об утечке данных.

Если аферисты получили доступ к учетным данным государственного интернет-сервиса, следует также оперативно обратиться к банковскому сервису и сменить пароль и код доступа. Затем позвонить на горячую линию сервиса и сообщить о возможной компрометации. Кроме того, в личном кабинете нужно проверять заявки, разрешения, в том числе в сторонних сервисах. После этого стоит обратиться в МВД.

При краже мобильного номера злоумышленники смогут сбросить пароли и получать коды двухфакторной идентификации. В этом случае нужно связаться с мобильным оператором и следовать алгоритму действий, который предложит сотрудник. По возможности необходимо привязать сервисы, соцсети к другому номеру телефону и следить за приходящими SMS о блокировке, перевыпуске или переносе SIM-карты.

Если злоумышленники получили доступ к вашим соцсетям и мессенджерам, необходимо поменять пароли, отключить все незнакомые и недоступные вам девайсы в списке привязанных устройств и предупредить круг контактов о взломе учетной записи.