Погода в Калининградской области 20 июля

В воскресенье, 20 июля, в Калининградской области ожидается жаркая погода при переменной облачности. Местами возможны кратковременные дожди. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +25°C (ночью температура опустится до +16°C). Ветер синоптики обещают северный, слабый, около трёх метров в секунду. К ночи он станет северо-западным и ослабнет до метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы — 753 мм ртутного столба.

Прогноз на воскресенье, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает довольно жаркую для этого лета погоду и дневные умеренные дожди на северо-востоке региона. Ночью осадков не ожидается.

Комфортнее всего днём будет на побережье Балтики, где ожидается до +23°C. В полосе Мамоново-Калининград-Полесск, а также в Гвардейске и Багратионовске обещают 26-градусную жару, а на востоке и на севере региона температура будет ниже на градус.

Ночью прогревшееся море обеспечит приморским городам +18°C, в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +17°C, а восточнее будет +16°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 20 июля также сообщает о значительном тепле, но обещает более скромные температуры, а также незначительные утренние и дневные дожди.

Утром температура в Калининграде будет в районе +20,8°C, днём она поднимется до 23,9°C, а вечером воздух остынет до +21,1°C. В течение суток обещают влажность на уровне 95%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в воскресенье ожидается погода, аналогичная субботней: переменная облачность, местами возможен туман, по востоку региона есть вероятность дождей.

Днем в Калининграде и области до +23...+26°С (местами до +27°С), в течение дня возможны локальные ливни и грозы.

Уже ночью паблик дал неофициальный конвективный прогноз на 20 июля.

«Грозовое положение для Калининграда и основной части региона (за исключением большей части побережья и Зеленоградского района) связано с вероятностью локальных гроз во второй половине дня воскресенья без опасных конвективных явлений (град не более 1-2 см, шквалы до 15-17 м/с)», — уточнили метеорологи.