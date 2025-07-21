«Коммерсант»: в России вырос спрос на гормональные противозачаточные

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Все больше россиянок пользуются гормональными контрацептивами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аптечную статистику. Эксперты полагают, что это может быть связано с несколькими моментами, в том числе переходом от барьерной контрацепции на гормональную и лечением.

С января по май в стране продано почти 9 млн упаковок, что на 7% больше прошлогодних показателей, сообщает издание со ссылкой на компанию — эксперта по фармрынку RNC Pharma. Рекордсменом оказалась Чеченская Республика, где спрос на противозачаточные таблетки вырос на 23%.

Продажи гормональных контрацептивов начали расти в 2022 году. При этом эксперты не спешат объяснять эту тенденцию нежеланием рожать, возможно, что многие пары просто переходят с барьерной контрацепции на гормональную. «Очевидно, имеет место тренд на улучшение осведомленности потребителей о современных методах контрацепции,— сообщил „Коммерсанту“ директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. — И люди просто начинают использовать контрацептивы, когда до этого они ими не пользовались в принципе».

Кроме того, россиянки нередко используют противозачаточные таблетки в лечебных целях — для регуляции цикла и как способ борьбы с угревой сыпью, отметил главный врач клиники «К медицина» акушер-гинеколог Алексей Черников. По его мнению, российские доктора и пациенты «перестают бояться» гормональных препаратов, отсюда и рост их использования. Эту тенденцию он считает в целом положительной. Ссылаясь на свой врачебный опыт, Алексей Черников утверждает, что россияне «все же желают иметь семью с несколькими детьми и прилагают к этому все усилия в плане оздоровления».

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