Начнём с высоких температур: прогноз погоды в Калининграде на неделю

Новая рабочая неделя начинается для Калининграда и области с «высоких июльских температур», однако не обойдётся и без осадков. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днём в Калининграде и области до +25...+27°C (местами до +28°C), в прибрежной зоне +20...+24°C. Переменная облачность, местами возможны кратковременные ливни и грозы (преимущественно в центральной и восточной части региона), в Калининграде, на западе и побережье осадки маловероятны. В прибрежной зоне в течение суток вероятна дымка/туман. Ветер преимущественно северный/северо-западный, слабый (2-6 м/с).

Во вторник ночью +16...+19°C, переменная облачность и без осадков (местами не исключён туман). Утром и в первой половине дня — переменная облачность и без существенных осадков, в Калининграде и области до +26...+28°C (местами до +29°C), после полудня и во второй половине дня начнет уплотняться облачность, уже около обеда в Калининграде, на юге и западе региона будут вероятны ливни и грозы, которые к востоку и северу области, вероятно, дойдут после обеда. После прохождения осадков похолодает до +18....+21°C, вечером облачно с прояснениями, в Калининграде, на западе и юге осадки к закату должны закончиться, а на востоке и севере вероятны и в течение вечера. Ветер ночью и утром преимущественно юго-восточный/восточный, слабый (2-6 м/с), днём и вечером переменный на южный/юго-западный, умеренный (4-8 м/с), при осадках возможно шквалистое усиление ветра.

В среду ночью +17...+20°C, облачно с прояснениями и местами возможны дожди (преимущественно на севере и востоке области). Днём в Калининграде и области +20...+23°C (в прибрежной зоне +19...+21°C), переменная облачность, в прибрежной зоне и на западе — без существенных осадков, в Калининграде и по области в течение дня возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер переменный с юго-западного в первой половине суток на западный/северо-западный во второй, слабый/умеренный (4-8 м/с).

«Предварительно, во второй половине грядущей недели над центральной и восточной Европой вновь будет преобладать барическая ложбина с циркулирующей в ней южной умеренной воздушной массой, так что наиболее вероятен сценарий с умеренной/умеренно-тёплой погодой в четверг и пятницу: +14...+17°C ночью и до +20...+25°C в дневные часы, при этом атмосферная неустойчивость вряд ли оставит нас без локальных ливневых осадков по области в дневное время. В общем — режим погоды, ставший нам привычным на этой неделе», — заключили синоптики.