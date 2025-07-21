Ладушкину выделили почти 3 млн руб. субсидии на ремонт муниципальных квартир

Ладушкину выделили почти 3 млн руб. субсидии на ремонт муниципальных квартир
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Ладушкинскому городскому округу выделили почти 3 млн рублей субсидии на ремонт муниципальных квартир. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Алексея Беспрозванных опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Средства в размере 2,8 млн рублей выделяются министерству по муниципальному развитию и внутренней политике региона из областного бюджета. Впоследствии они в виде субсидии будут предоставлены муниципалитету. Средства направят на ремонт трёх квартир, которые находятся на балансе местной администрации. Жильё расположено на улице Маяковского: две квартиры в доме № 4, ещё одна — в доме № 7.

Софинансирование со стороны округа составит 367,94 тыс. рублей. Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2025 года.

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