Ладушкину выделили почти 3 млн руб. субсидии на ремонт муниципальных квартир

Ладушкинскому городскому округу выделили почти 3 млн рублей субсидии на ремонт муниципальных квартир. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Алексея Беспрозванных опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Средства в размере 2,8 млн рублей выделяются министерству по муниципальному развитию и внутренней политике региона из областного бюджета. Впоследствии они в виде субсидии будут предоставлены муниципалитету. Средства направят на ремонт трёх квартир, которые находятся на балансе местной администрации. Жильё расположено на улице Маяковского: две квартиры в доме № 4, ещё одна — в доме № 7.

Софинансирование со стороны округа составит 367,94 тыс. рублей. Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2025 года.