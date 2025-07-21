В Гусеве утвердили границы трёх объектов культурного наследия в центре города

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Изображения: скриншот приказов Службы ОКН Калининградской области

В Гусеве утвердили границы трёх объектов культурного наследия в центре города. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

Первое расположено на улице Артиллерийской, 2. Тут утвердили границы для Здания офицерского казино конца XIX века. На проспекте Ленина, 21, границы установлены для Здания администрации правительственного округа Гумбиннен 1911 года. На улице Зои Космодемьянской, 16 — для Здания районного управления Гумбиннена.

Согласно приказам Службы охраны ОКН Калининградской области, подписанным её руководителем Евгением Масловым, возле этих объектов запрещается капитальное строительство, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ кроме мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, ведение хозяйственной деятельности, которая противоречит требованиям к обеспечению сохранности памятника или не направлена на это. Документы опубликованы 17 июля. Предполагается, что они вступят в силу по истечении 10 дней с даты обнародования.

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