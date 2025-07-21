В Калининграде утвердили границы крепостной стены Альтштадта Кёнигсберга

В Калининграде утвердили границы крепостной стены Альтштадта Кёнигсберга
Изображение: скриншот сервиса Яндекс. Карты
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В Калининграде утвердили границы крепостной стены Альтштадта Кёнигсберга. Соответствующий приказ Службы ОКН региона опубликован на официальном портале правовой информации.

Полностью выявленный объект археологического наследия называется «Фрагмент каменно-кирпичной крепостной городской стены Альтштадта Кенигсберга и связанный с ним культурный слой». Он находится между Московским проспектом, улицей Виктора Гюго и набережной Новой Преголи. Служба ОКН отмечает, что фрагмент стены предварительно датирован XIV-XVII веками. Объект располагается к югу от проспекта на 40-50 метров и к на 55-70 метров к востоку от улицы Гюго.

В документе не указаны точные географические сведения о фрагменте стены и его границы территории. В Службе ОКН ссылаются на приказ федерального Минкульта от 1 сентября 2015 года. Он устанавливает перечень сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию.

Приказ региональной Службы охраны культурного наследия опубликовали 17 июля. Вступить в силу он должен через 10 дней.

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