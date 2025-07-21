Для лоцманской башни и реформистской кирхи в Балтийске утвердили границы ОКН

Изображения: скриншот приказов Службы ОКН Калининградской области

Для лоцманской башни и реформистской кирхи в Балтийске утвердили границы территорий объектов культурного наследия. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации.

Лоцманская башня построена в 1936 году. Она расположена на улице Морской бульвар. Реформистская кирха находится на улице Адмирала Кузнецова, 3. Её возвели в 1866 году. Сейчас в ней располагается Кафедральный Свято-Георгиевский морской собор Балтийского флота.

Согласно приказам Службы охраны ОКН Калининградской области, подписанным её руководителем Евгением Масловым, возле этих объектов запрещается капитальное строительство, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ кроме мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, ведение хозяйственной деятельности, которая противоречит требованиям к обеспечению сохранности памятника или не направлена на это.