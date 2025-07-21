Каша с железом: жители Гвардейска потребовали чистую воду у администрации

Власти Гвардейского округа, неоднократно получавшие жалобы от местных жителей поселка Озерки о плохом состоянии воды, пообещали решить проблему с помощью модульных станций водоподготовки. О том, что станции появятся в поселке на улице Зеленой, а также будет выполнен ремонт водопроводных сетей, сообщил Алексей Беспрозванных в ходе совмещенного заседания правительства региона и встречи с жителями Гвардейского округа в пятницу, 18 июля.

Глава администрации Гвардейского округа Максим Коломиец рассказал, что проблему загрязненной воды в Озерках, по распоряжению губернатора, решают. Глава региона, по его словам, ранее давал поручение выделить средства для установки станции водоподготовки и ремонт сетей. «Сейчас мы выходим на торги, торгуем, проводим работы, соответственно», — сообщил Коломиец.

Жительница поселка Озерки Виктория, уверяющая, что является сотрудницей «Водоканала», считает, что модульные станции проблему не решат. На встречу она принесла с собой испорченный некачественной водой нагреватель. Потрясая им, она обратилась к Коломийцу: «Как-то мы с вами разговаривали. Вы сказали, что эти модульные станции, это временно, правильно? То есть какое-то определенное количество лет пройдет, и вот эти населенные пункты, они все-таки будут подключены к „Водоканалу“, правильно? Можно ускорить срок, чтобы не только нас, а вообще район, передали „Водоканалу“? Потому что вопросов по воде, мне кажется, здесь будет много. Нас передадут только в 2032 году».

Женщина считает, что проблема в управляющей компании «Комсервис», которая, по её словам, в ответ на жалобы жителей о загрязненной воде утверждает, что вода в норме. Кроме того, Виктория рассказала об ответе Коломийца на личное обращение, в котором было обещано почистить сети к 30 ноября. При этом работы не провели. «Меня устроит, если я услышу ответ, что через время станции не будет, „Комсервиса“ не будет, и мои дети будут спокойно не есть кашу с железом».

По словам жительницы, жалобы на воду поступают не только из Озерков, а также из самого Гвардейска, где недавно построили новую станцию за 300 млн рублей. Беспрозванных сообщил, что «такого количества вопросов по воде еще нигде не слышал» и пообещал сделать комплексную проверку качества воды в Гвардейском округе.