Гепатит, менингит и глисты: власти напомнили о рисках для купальщиков в фонтанах (фото)

Фото: Telegram-канал администрации Калининграда

Власти Калининграда напомнили жителям города о запрете на купание в фонтанах и рисках, которые его сопровождают. Информация размещена в Telegram-канале горадминистрации.

«Вода в фонтанах циркулирует по замкнутому циклу и не очищается до „бассейновых стандартов“. Это благоприятная среда для гепатита, менингита, герпеса и глистов. Тем более в жару. Чтобы вода не цвела, коммунальщики добавляют в неё специальную „химию“, которая может спровоцировать у человека аллергию», — говорится в сообщении.

Также опасность представляют электроприборы и острые конструктивные элементы фонтанов, которые «могут серьёзно травмировать».

«Пишем мы всё это не для маленьких, а для взрослых. Родители, вы зачем подвергаете своих детей риску? Даже не касаемся сейчас того, насколько этично расхаживать в плавках и купальниках по городским скверам и мемориальному комплексу, в частности, а, поверьте, жалоб на это мы получаем немало», — добавили в горадминистрации, прикрепив к посту фотографии нарушителей.

Желающим охладиться в жаркую погоду власти напомнили о семи официальных пляжах, расположенных на озерах Голубых, Пелавском, Шенфлиз, Карповском и карьере «Мечта».