Приставы помогли фермеру взыскать с бизнесмена неустойку в 1,2 млн

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Спор поставщика сельхозпродукции и покупателя завершился принудительным взысканием денежных средств в пользу фермера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП..

Фермер заключил предпринимателем договор на поставку молока. У покупателя образовался трехмиллионный долг по оплате, возвращения которого поставщик добился через суд. Покупатель долг вернул, но с нарушением установленных сроков. Поэтому фермер снова обратился в суд, потребовав оплатить неустойку 1,2 млн рублей. Суд удовлетворил и этот иск, и исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Гвардейского района УФССП.

Чтобы побудить должника к исполнению решения суда, были наложены ограничения на две принадлежащие предпринимателю специализированные автоцистерны 2022 г.в. и легковой автомобиль марки «Toyota Camry» 2020 г.в. Также приставы арестовали все счета должника.

Утратив возможность распоряжаться денежными средствами и автотранспортом, житель Гвардейского района полностью погасил задолженность 1,2 млн рублей. Деньги направлены взыскателю. Права поставщика восстановлены.


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