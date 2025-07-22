Погода в Калининградской области 22 июля

Во вторник, 22 июля, в Калининградской области ожидается рекордно жаркая для этого лета погода. Несмотря на переменную облачность и кратковременные дожди, в регионе прогнозируют +28°C. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде будет слабый юго-западный ветер (около двух метров в секунду). К ночи он сменится западным и чуть усилится до трёх метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы — 752 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, обещает 30-градусную жару и умеренные дневные дожди на большей части региона (ночью осадков не ожидается).

Спастись от пекла можно будет лишь на побережье Балтики, где обещают +26°C. Дождь ожидается только в Зеленоградске, а в Пионерском, Балтийске и Светлогорске осадков не прогнозируют.

В полосе Мамоново-Калининград-Полесск, а также в Гвардейске и Багратионовске обещают 29-градусную жару, а на востоке и на севере региона температура дойдёт до 30-градусной отметки. По всей указанной площади за исключением Мамоново пройдут дожди.

Ночью прогревшееся море обеспечит прибрежным городам +19°C, в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +18°C, а восточнее будет +17°C. Осадков в ночное время суток не обещают.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 22 июля также сообщает о значительном тепле, но обещает более скромные температуры.

Утром температура в Калининграде будет в районе +22,4°C, днём она поднимется до 25,2°C, а вечером воздух остынет до +18,9°C. В течение суток обещают влажность на уровне 98% и дождь.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что жара в первой половине суток вторника сменится дождями и грозами во второй половине дня.

«Во вторник через регион пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, сформировавшимся над Европой (рис.1), до его прохождения будет жарко и солнечно, далее — интенсивные осадки и грозы. Утром погода порадует нас малооблачным небом, без осадков. К полудню на юге и западе начнет уплотняться облачность, к этому моменту в Калининграде и области потеплеет до +27...+29°C (местами к обеду до +30°C!). В районе 13-15 часов в Калининграде, на юге и западе региона (Багратионовский, Правдинский, Гурьевский, Зеленоградский, Озерский, Гвардейский рн) ожидаются ливни и грозы. К центральной, северной и восточной части региона (Черняховский, Полесский, Гусевский, Нестеровский, Неманский, Славский, Краснознаменский р-н) дожди с вероятностью гроз дойдут в районе 15-17 часов. Дожди в Калининграде, на юге и западе сохранятся до 17-20 часов, по северу и востоку региона вплоть до полуночи», — обещает метеопаблик.

Отмечается, что при осадках во второй половине суток похолодает до +18...+22°C.