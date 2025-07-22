Беспрозванных попросил компанию «Калинково» создать в области несколько парков

Губернатор Алексей Беспрозванных попросил компанию «Калинково» создать несколько парков в муниципалитетах Калининградской области в честь 80-летия региона. Разговор об этом с одним из учредителей питомника, Эльдаром Агаевым, зашёл в ходе рабочего выезда главы региона в Гвардейский округ 18 июля.

Агаев сообщил, что крупный парк «Калинково» планирует создать в Гвардейске. На его создание, по подсчётам предприятия, уйдёт около 18 млн евро.

«У нас очень много растений остаётся нереализованных, честно скажу», — признался губернатору Агаев.

«Вы же у нас самые крупные, получается? Надо подумать, чтобы к мероприятиям на 80-летие области в каждом муниципалитете оформить какие-то зоны интересные», — отреагировал на реплику предпринимателя Беспрозванных.

Агаев не стал давать обещания выполнить просьбу, но отметил, что питомник уже привлекали для оформления зелёных зон Черняховска.

«В нашем муниципалитете мы готовы всегда», — сообщил бизнесмен.

«Почему только у вас? Надо во всех, — предложил губернатор. — Чтобы во всех муниципалитетах чувствовалось. И все будут знать вашу продукцию и кто молодец».

Отметим, что в 2020 году Антон Алиханов, будучи губернатором Калининградской области, привлекал «Калинково» к закупке и высадке платанов у Дома Советов.

«Мы не на Ближнем Востоке — у нас принцип „дашь на дашь“ не работает. Мы живем А — по закону, Б — по доброй воле, если говорить о какой-то благотворительности и социальных инициативах», — ответил Алиханов на вопрос о том, могут ли предприниматели, вложившиеся в аллею, рассчитывать на какие-либо преференции.