СМИ: выпуску «Мирамистина» на территории России ничего не угрожает

СМИ: выпуску «Мирамистина» на территории России ничего не угрожает
Фото: Лидия Здоровец / «Новый Калининград»
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Выпуску препарата «Мирамистин» на территории России на данный момент ничего не угрожает. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката владельцев компании ООО «Инфамед» Рубена Маркарьяна.

Юрист уточнил, что Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры «не в виде запрета на выпуск препарата, а в виде запрета собственникам ООО „Инфамед“ отчуждать и иным образом распоряжаться имуществом и имущественными правами». В эти ограничение входит также право «Инфамеда» на на «регистрационные удостоверения на препараты «Мирамистин» и «Окомистин».

Адвокат также пояснил, что спорт идёт между владельцами компании Хугаевой И.Г., Николаевым В.С. и супругами Хейфиц П.И. и Хейфиц О.Я. По его словам, это не должно отразиться на выпуске препарата. Маркарьян отметил, что ООО «Инфамед» не является производителем препарата. Юрлицо владеет регистрационными удостоверениями на лекарственные препараты «Мирамистин» и «Окомистин» и имеет право на использование товарных знаков на основании лицензионного договора.

Накануне стало известно, что деятельность ООО «Инфамед», владельца популярных антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин», была заблокирована по всей России из-за судебных ограничений. Это связано с конфликтом вокруг сделки, в ходе которой 50% компании якобы были проданы Павлу Хейфиц и Оксане Хейфиц по заниженной цене. Владельцы компании-производителя подали заявление о мошенничестве. Сейчас дело расследуют правоохранительные органы.

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