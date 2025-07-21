В РФ заблокировали работу компании-производителя «Мирамистина»

Деятельность компании-владельца антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» блокирована на всей территории РФ из-за ограничительных мер, наложенных судом. Речь идёт о блокировке работы 164 медицинских представителей компании-владельца антисептика, пишет ТАСС.

«Речь идёт о блокировке работы 164 медицинских представителей компании ООО „Инфамед“ из-за ограничительных мер, наложенных судом, на всей территории России по обеспечению производства препарата, который участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны России», — пояснил адвокат собственников «Инфамед» Рубен Маркарьян.

По его словам, судебный спор связан с действиями Павла Хейфица и его жены Оксаны Хейфиц, которые, «предложив агентские услуги и помощь в продаже „Инфамеда“, убедили ее владельца заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене (7,5 млн рублей) против реальной — более 1 миллиарда рублей». «На действия Хейфиц владельцами „Мирамистина“ подано заявление о мошенничестве в ГУЭБиПК, рассматривается ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД РФ по Москве», — отметил адвокат.

«Мирамистин» как лекарственный препарат разрабатывался в 1970-х годах в СССР по всесоюзной программе «Космические биотехнологии». Целью было создание антисептического средства для обработки кожных покровов космонавтов и оборудования на орбитальных станциях для борьбы с микроорганизмами, патогенными грибками, вирусами. Исследования проводили учёные Москвы, Киева, Симферополя. После распада СССР полученные уникальные наработки остались невостребованными, но были сохранены. После проведения испытаний в 1991 году «Мирамистин» был зарегистрирован в качестве средства индивидуальной профилактики венерических заболеваний. Дальнейшие исследования его свойств стали основой для расширения показаний к его применению: хирургия, травматология, ожоговая практика, акушерство и гинекология, урология, ЛОР-практика, стоматология, на что были получены необходимые разрешения.

Производство «Мирамистина» и внедрение его в российскую клиническую практику было осуществлено благодаря частным инвестициям.