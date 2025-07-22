Ермак о работе для флейтистки из оркестра Башмета: «Пока ничего ей не предложили»

Ермак о работе для флейтистки из оркестра Башмета: «Пока ничего ей не предложили»
Рута Вайткуте. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Выпускнице лондонской Королевской академии музыки Руте Вайткуте пока не смогли подыскать подходящую вакансию. О том, что флейтистку не устроили зарплаты по предложенным ей вакансиям, «Новому Калининграду» сообщил министр культуры и туризма Андрей Ермак.

«Мы пока ничего не предложили, — рассказал Ермак. — Пока смотрим какие-то варианты. Когда я с ней разговаривал [18 июля], она сказала, что ей не сильно интересна работа в детских музыкальных школах, потому что там очень низкий уровень оплаты. Она ожидает более высокий. Мы сейчас прорабатываем какие-то варианты и смотрим, что бы мы могли ей предложить в наших учреждениях. Например, в музыкальном театре, в нашем симфоническом оркестре или в оркестре русских народных инструментов. Как только мы что-то подберём более-менее подходящее, мы ей предложим».

Напомним, что в пятницу, 18 июля, калининградская флейтистка Рута Вайткуте, чей муж является участником СВО (ушёл добровольцем), сообщила губернатору, что мечтает работать в калининградском филиале Большого театра, но пока его не построили, хотела бы найти работу по специальности в пределах области.

Вайкуте рассказала, что является выпускницей калининградской музыкальной школы имени Глиэра, получала стипендии мэра города, губернатора и президента РФ, а также была выпускницей Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского в Москве, которую закончила с отличием, выиграв полную стипендию на обучение в Королевской академии музыки в Лондоне, где она получила степень бакалавра музыки и мастера в сфере искусств, а также особую педагогическую квалификацию.

«Незамедлительно после завершения учёбы, то есть в июне этого года, я переехала в Россию обратно, так как очень хочу трудиться на благо своей родины, — рассказала она. — К сожалению, мне пришлось столкнуться с тем, что на родине для меня нет вакансий, как ответили мне в филиале моей альма матер, ЦМШ в Балтийске».

Губернатор Алексей Беспрозванных в свою очередь попросил министра Андрея Ермака заняться трудоустройством одарённой музыкантши.

В октябре 2016 года «Новый Калининград» сообщал, что Вайткуте вошла в состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

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