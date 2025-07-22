Пенсионерка попросила у губернатора льготу для детей первых переселенцев

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Позвонившая во вторник на «Прямую линию» губернатора по телефону пожилая женщина попросила Алексея Беспрозванных ввести льготы на проезд в междугородних микроавтобусов для детей первых переселенцев, которым сегодня больше 75 лет. Губернатор назвал предложение хорошим и поручил его проработать.

«В честь 80-летия Калининградской области прошу рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда на микроавтобусах междугороднего сообщения людям, рожденным в 1946-1950 годах после переселения родителей в Калининградскую область и проживающим здесь постоянно всю свою жизнь, проработавшим в регионе 40 лет и более, — обратилась женщина. — Наш трудовой стаж мы зарабатывали в молодые годы, не было никаких льгот, были только праздники 1 января и 9 мая. Потом развал СССР. Мы ни в детстве, ни в трудовой деятельности не получали льгот. И теперь хотим, чтобы нам рассмотрели эту льготу. Мы теперь ездим в больницу или по необходимости. Может, можно изыскать средства людям, которые отдали трудовой стаж Калининграду, области, родившимся тут?»

Беспрозванных назвал это предложение хорошим и дал поручение министерствам соцполитики развития инфраструктуры его проработать. «Нужно определить, какое количество жителей у нас занимались восстановление области и Калининграда и подготовить программу к 80-летию по льготному проезду для такой категории жителей», — сказал он.

80-летие Калининградской области будет отмечаться в 2026 году.

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