Областные власти назвали срок благоустройства на острове Канта в Калининграде

Власти Калининградской области планируют завершить благоустройство острова Канта в Калининграде после окончания строительства Философского моста. Об этом во время прямой линии 22 июля заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Благоустроительные работы, которые рядом с Философским мостом, было принято решение закончить тогда, когда мы закончим Философский мост. Иначе нам придётся ещё раз после установки этого моста реконструировать территорию, на которой будет находиться техника», — пояснил губернатор.

Он обратился к министру по культуре и туризму региона Андрею Ермаку. Тот пояснил, что мост должны построить до конца 2025 года.

«В любом случае работы по строительству моста будут завершены, следовательно, в первом квартале следующего года мы завершим ту часть благоустройства, которое примыкает непосредственно к участку, связанному с мостом Философский», — заверил Ермак.

Министр также отметил, что остальное благоустройство острова Канта не прерывалось. Там проводили работы на водопроводе. При этом судебное разбирательство между администрацией Калининграда и Кафедральным собором, по словам министра, не касается вопросов благоустройства и не повлияет на его завершение.