Пенсионерка пожаловалась губернатору на программу «Балтийское долголетие»

Пенсионерка из Калининграда не смогла записаться записи на программу «Балтийское долголетие». Как уточнила женщина во время прямой линии губернатора во вторник, 22 июля, она уже год не может попасть на экскурсию в рамках соцпрограммы.

Женщина рассказала, что в течение нескольких часов она пыталась дозвониться и записаться на экскурсию по программе «Балтийское долголетие», однако телефон был постоянно занят. «У нас почти год на руках эта карта, и мы никак не можем записаться», — рассказала калининградка. Алексей Беспрозванных уточнил, что сложности с записью на разные направления по программе были связаны с нехваткой преподавателей и помещений.

О том, что программа «Балтийское долголетие» пользуется активным спросом, подтвердила и министр социальной политики Анжелика Майстер. «Проект действительно очень востребован. В нынешнем году финансирование его составляет порядка 120 миллионов рублей. Мы поддержали 139 проектов, которые были заявлены, и сегодня 27 тысяч наших жителей имеют карты „Балтийского долголетия“. Одно из самых [востребованных] направлений — это, конечно, экскурсионные поездки по Калининградской области. Вот такое обращение от Лилии Ивановны, оно единичное, массовых обращений нет, хотя я знаю, что, действительно, востребованность очень серьезная», — отметила Майстер. Кроме того, министр уточнила, что попросит увеличить финансирование этой программы в следующем году.

Отметим, что в ходе эфира власти связались с пенсионеркой и записали её на экскурсию.