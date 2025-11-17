Финансирование программы «Балтийское долголетие» увеличивают до 130 млн рублей

В 2026 году финансирование программы «Балтийское долголетие» увеличится до 130 млн руб. Это связано с востребованностью проекта, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

В этом году в Калининградской области в рамках программы реализовали 140 проектов. По словам Беспрозванных, карту «Балтийского долголетия» оформило более 30 тыс. жителей региона.

Как отметили в пресс-службе правительства Калининградской области, в 2024 году на гранты выделяли 90 млн руб., а в 2025-м — 100 млн.

«Начинаем принимать заявки на финансирование в следующем году проектов „Балтийского долголетия“, — рассказал глава региона. — Можно получить до 1 млн руб. на создание и продолжение активностей для наших жителей старшего поколения. Это танцы, творческие мастер-классы, языковые клубы, уроки макияжа, школа дефиле, йога и другие события». Подать документы можно на портале мер финансовой господдержки.

В июле министр социальной политики Анжелика Майстер отмечала, что одними из самых востребованных направлений оказались экскурсии по Калининградской области. Министр также добавила, что попросит увеличить финансирование этой программы в следующем году.

