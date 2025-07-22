Власти: тарифы на ЖКУ в Калининградской области ниже экономически обоснованных

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Калининградской области ниже экономически обоснованных. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных во время прямой линии 22 июля.

Как пояснил глава региона, в области идёт модернизация жилищно-коммунальной сферы, что существенно влияет на расходы коммунальщиков. Желаемые тарифы они отдают на рассмотрение областным властям. «Мы их внимательно анализируем: нет ли там лишних расходов, которые повлияют на рост стоимости тарифа. И только после тщательного изучения мы принимаем решения, связанные с тем, на сколько мы сможем повысить тариф. С учётом подорожания оборудования и логистических вопросов у нас сегодня экономически обоснованный тариф так называемый (это тариф, включающий все работы, которые запланировал тот или иной поставщик услуг) выше, чем имеют наши жители. <...> При обоснованном тарифе тариф должен был быть почти в два раза больше», — сказал Беспрозванных.

Разницу компенсирует областной бюджет. В 2024 году на эти цели было выделено около полутора миллиардов рублей субсидий. «В этом году мы уже предусмотрели 1,4 млрд рублей. Это те суммы, которые я дополнительно из бюджета добавляю на то, чтобы они не отражались в тарифах нашего населения. Я смотрел сравнение тарифов по СЗФО. По каким-то тарифам нам удалось выйти уже на неплохие позиции. <...> С чем нужно ещё работать? Это вопросы, связанные с ценами на газ, услугами по обращению с ТКО и ряд других. Мы находимся в постоянном анализе затрат по этим услугам и их модернизации и, конечно, будем дальше помогать бюджетом, пока не обновим инфраструктуру. А модернизация ведёт к снижению стоимости тех или иных услуг», — отметил губернатор.

Новые тарифы на ЖКУ вступили в силу с 1 июля 2025 года. В различных регионах их рост составил от 8 до 21%. Калининградская область по этому показателю оказалась в середине — 12,6%. Кроме того, в ряде муниципалитетов эту цифру было разрешено увеличить ещё на 4,8%.