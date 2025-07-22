Власти: тарифы на ЖКУ в Калининградской области ниже экономически обоснованных

Все новости по теме: ЖКХ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Калининградской области ниже экономически обоснованных. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных во время прямой линии 22 июля.

Как пояснил глава региона, в области идёт модернизация жилищно-коммунальной сферы, что существенно влияет на расходы коммунальщиков. Желаемые тарифы они отдают на рассмотрение областным властям. «Мы их внимательно анализируем: нет ли там лишних расходов, которые повлияют на рост стоимости тарифа. И только после тщательного изучения мы принимаем решения, связанные с тем, на сколько мы сможем повысить тариф. С учётом подорожания оборудования и логистических вопросов у нас сегодня экономически обоснованный тариф так называемый (это тариф, включающий все работы, которые запланировал тот или иной поставщик услуг) выше, чем имеют наши жители. <...> При обоснованном тарифе тариф должен был быть почти в два раза больше», — сказал Беспрозванных.

Разницу компенсирует областной бюджет. В 2024 году на эти цели было выделено около полутора миллиардов рублей субсидий. «В этом году мы уже предусмотрели 1,4 млрд рублей. Это те суммы, которые я дополнительно из бюджета добавляю на то, чтобы они не отражались в тарифах нашего населения. Я смотрел сравнение тарифов по СЗФО. По каким-то тарифам нам удалось выйти уже на неплохие позиции. <...> С чем нужно ещё работать? Это вопросы, связанные с ценами на газ, услугами по обращению с ТКО и ряд других. Мы находимся в постоянном анализе затрат по этим услугам и их модернизации и, конечно, будем дальше помогать бюджетом, пока не обновим инфраструктуру. А модернизация ведёт к снижению стоимости тех или иных услуг», — отметил губернатор.

Новые тарифы на ЖКУ вступили в силу с 1 июля 2025 года. В различных регионах их рост составил от 8 до 21%. Калининградская область по этому показателю оказалась в середине — 12,6%. Кроме того, в ряде муниципалитетов эту цифру было разрешено увеличить ещё на 4,8%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter