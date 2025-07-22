Администрация Калининграда разрывает контракт на проектирование ул. Закатной

Власти Калининграда разрывают контракт на проектирование ул. Закатной. Об этом глава администрации Елена Дятлова рассказала журналистам после оперативного совещания во вторник, 22 июля.

«Расторжение контракта уже идёт, — пояснила сити-менеджер. — Проектировщик — компания „Асгард“ — должен был завершить проектирование ещё в прошлом году. Этого не сделано. Я склонна полагать, причина в том, что этот проектировщик набрал большое количество объектов, причем разносторонних. Эта компания, к примеру, проектировала нам школу на ул. Мариенко, она же вышла на торги на очистные сооружения, и взялась за проектирование линейных объектов. И, видимо, для данного проектировщика это оказалось сложным».

В связи с этим, по словам Дятловой, сейчас у администрации есть два варианта. «Мы можем либо пытаться вытолкать этот объект, — разъяснила Дятлова. — Либо расторгнуть контракт и проектировать по-новой. В ближайшее время начнётся строительство школы на ул. Мариенко, торги состоялись. Кроме того, в ходе первого этапа строительства соседней улицы Лучинского — от перекрестка с Мариенко до Артиллерийской — уже уложен нижний слой асфальта. Несмотря на то, что мы находимся в суде и с этой подрядной организацией, будем достраивать. В 2025 году мы закончим улицу Мариенко и таким образом замкнём квартал».

Улица Закатная должна была соединиться с Лучинского в точке окончания строительства её 2-го этапа (подрядчик уже выбран, им стало ЗАО «Дорожно-строительное предприятие»). Поскольку проектирование Закатной сейчас поставлено на паузу, то, по словам Елены Дятловой, трафик необходимо временно вывести от Лучинского до ул. Краснокаменной по прямой.

Ориентировочная протяжённость улицы Закатной составляет 1160 м. Она должна была соединить Орудийную и Героя России Мариенко с улицей Александра Невского и разгрузить движение на Артиллерийской. Торги на проектирование Закатной и участка Арсенальной власти объявили в сентябре 2021 года. Победу одержало ООО «Фундаментстрой» из Санкт-Петербурга, однако в мае того же года подрядчик принял решение расторгнуть контракт. Одним из оснований стало несоответствие предоставленных чиновниками исходных данных проекта планировки территории действующим нормам. Власти объявили новый конкурс по поиску проектировщика в сентябре 2022 года. Контракт стоимостью 8,2 млн рублей заключили с компанией «Асгард».