Погода в Калининградской области 23 июля

Погода в Калининградской области 23 июля
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Днём в среду, 23 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими кратковременными дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +24°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +20°C. В центре и на востоке региона дневная температура составит +24°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +19°C), а на востоке региона прохладнее (до +16°C). На территории всей области пройдут небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в среду ждёт облачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +17,2°C, днём она поднимется до +22,3°C, а вечером опустится до 20°C. Утром и днём прогнозируется юго-западный ветер, который вечером сменится на западный. Влажность — на уровне 72-92%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об умеренно-теплой погоде с осадками.

«Днем в Калининграде и области +20...+23°C (в прибрежной зоне +19...+21°C), переменная облачность/облачно с прояснениями. В прибрежной зоне и на западе без существенных осадков. В Калининграде и по области в течение дня возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер переменный с юго-западного в первой половине суток на западный/северо-западный во второй, слабый/умеренный (4-8 м/с)», — добавляют синоптики-любители.


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