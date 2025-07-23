Минпросвещения установило недельную нагрузку для учащихся 1-4-х классов

Минпросвещения РФ установило недельную нагрузку для учащихся 1-4-х классов в пределах максимально допустимых норм. С 1 сентября 2025 года первоклассники будут заниматься от 20 до 21 часа в неделю. Со второго по четвертый классы нагрузка составит от 23 до 26 часов. Продолжительность обучения зависит от выбранного федерального учебного плана, пишут «Ведомости».

За четыре года обучения общее количество учебных занятий должно быть не менее 2966 и не более 3305 часов независимо от того, установлена ли в школе пятидневная или шестидневная учебная неделя.

В июле Минпросвещения РФ в сотрудничестве с Рособрнадзором впервые официально зафиксировало, что такое «контрольные работы». По словам замглавы Рособрнадзора Евгения Семченко, был также установлен лимит по количеству часов, отведённых на них.

В конце июня Минпросвещения информировало, что с 1 сентября классные руководители будут ставить оценки за поведение в школах с учётом мнения других учителей и администрации учебного заведения.