Облвласти планируют возведение нового здания поликлиники в Гвардейске

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Областные власти планируют возведение нового здания поликлиники в Гвардейске. Об этом во время прямой линии губернатора Алексея Беспрозванных заявил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев.

В студию позвонила жительница города и рассказала, что нынешняя поликлиника расположена на втором этаже и туда ведёт «крутая лестница». Само учреждение располагается ещё в немецком здании. Обратившаяся попросила главу региона продумать вариант установки лифта.

Подключившийся к разговору министр здравоохранения пояснил, что поликлиника находится внутри объекта культурного наследия. Само здание приспособили для размещения в нём учреждения здравоохранения. По словам чиновника, власти оценили здание на возможность проведения в нём капитального ремонта с учётом установки лифта.

«Сейчас, как вариант, рассматриваем возведение модульной конструкции рядом со стационаром, либо капитальную поликлинику. Для этого специально по вашему поручению выехали в другой регион обменяться опытом, посмотреть, какие решения принимаются. В ближайшее время представим вариант строительства отдельно стоящей поликлиники рядом со стационаром. Для этого есть площадка, где можно эту конструкцию возвести», — рассказал Сергей Дмитриев и также пояснил, что в стационаре планируется провести косметический ремонт отделений.

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