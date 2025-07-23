Губернатор: частные инвесторы готовы покупать суда для грузоперевозок

Частные инвесторы готовы сами покупать суда, чтобы перевозить свою продукцию. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии во вторник, 22 июля, отвечая на вопрос о проблемах морских перевозок.

Ведущая прямой линии обратила внимание, что в июне сошел с линии грузопассажирский паром «Антей», также собираются на плановый ремонт другие суда, периодически появляются сообщения о том, что субсидий перевозчикам не хватает.

Алексей Беспрозванных сообщил, что в регионе сейчас наблюдается рост частных инвестиционных проектов. Губернатор уточнил, что около трех-четырех из них — более чем на 50 млрд. «Частные инвесторы сегодня приходят к тому, что они готовы сами покупать необходимые суда для того, чтобы перевозить свою продукцию. А мы будем использовать эти судна для того, чтобы, с одной стороны, дозагружать и, с другой стороны, обратно из Калининградской области вывозить продукцию, которую можно было перевозить и продавать в других регионах России. Поэтому мы здесь сегодня ведем на эту тему переговоры», — отметил глава региона.

Он также напомнил о поручении Путина построить для Калининградской области два парома. Что касается субсидий, по словам Беспрозванных, есть договоренность с Правительством РФ о бюджетной строке, которая позволяет морским перевозчикам получать средства без дополнительных процедур.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в августе 2024 года сообщил, что для Калининградской области предусмотрена сдача двух паромов на заводе «Звезда» — одного в 2028 году, второго — в 2029 году.