Приставы взыскали более 1 млн руб. с должника, ограничив ему выезд из страны

Калининградские приставы взыскали более 1 млн рублей с должника, ограничив ему выезд из страны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В отделение судебных приставов по Московскому району Калининграда поступил документ о взыскании с гражданина 1978 года рождения налоговой задолженности в 1,3 млн рублей. Мужчина уклонялся от требований, поэтому к нему применили меры принудительного взыскания. Так, калининградцу временно запретили выезжать за пределы России. Приставы также арестовали его банковские счета.

«Отсутствие возможности отправиться за рубеж в сезон отпусков побудило мужчину полностью рассчитаться с задолженностью. Но этого оказалось недостаточно: за несвоевременное погашение долга калининградцу пришлось оплатить еще и исполнительский сбор в сумме 91 тысяча рублей. Денежные средства поступят в консолидированный бюджет государства. Все ограничения с должника сняты, гражданин может беспрепятственно планировать заграничный отдых и пользоваться счетами», — говорится в сообщении.