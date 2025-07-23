Губернатор: «дружелюбные» соседи намеренно создают очереди на границах

Соседние государства пытаются снизить сроки хранения продукции, создавая очереди на границах. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии во вторник, 22 июля.

«„Дружелюбные“ соседи пытаются всевозможными способами ограничить нам возможность использования сухопутного транспорта, в том числе создавая очереди на границах и даже для легкового транспорта», — сказал губернатор. Беспрозванных считает, что это делается для того, чтобы скоропортящаяся продукция как можно дольше не доходила до региона.

«Мы это тоже чувствуем, об этом нам говорят ребята, которые возят эту продукцию, наши дальнобойщики. Несколько раз встречался — просто все делается для того, чтобы снизить сроки хранения нашей продукции. Второй фактор — это то, что каждый раз в санкционный список товаров наши соседи добавляют больше и больше товаров», — пояснил глава региона.

По словам Беспрозванных, несмотря на «дискомфорт и удорожание», таким образом «дружелюбные» соседи благоприятно влияют на развитие морских перевозок в Калининградской области.

Напомним, в июле генеральный директор ООО «Сталена» и президент Балтийского делового Клуба Сергей Гоз заявлял, что сокращение количества паромов на калининградской морской линии привело к увеличению очередей на проезд российско-литовской границы в Чернышевском.