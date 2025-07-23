Калининградстат: 33% дорог в регионе не отвечают нормативным требованиям

Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

В Калининградской области доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, составляет 66,9%. По этому показателю регион находится на 18 месте среди других субъектов РФ. Такие данные приводит Калининградстат.

В среднем по России нормативным требованиям отвечают 54,6% дорог общего пользования местного значения. В Северо-Западном федеральном округе этот показатель находится на уровне 47,8%. По количеству дорог в СЗФО, отвечающих нормативным требованиям, Калининградская область находится на второй позиции, уступив Мурманской (71,1%). 

Как добавляет Калининградстат, на конец прошлого года в регионе протяжённость дорог общего пользования составила 9141 км, увеличившись за десять лет на 540,6 км.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter