Калининградстат: 33% дорог в регионе не отвечают нормативным требованиям

В Калининградской области доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, составляет 66,9%. По этому показателю регион находится на 18 месте среди других субъектов РФ. Такие данные приводит Калининградстат.

В среднем по России нормативным требованиям отвечают 54,6% дорог общего пользования местного значения. В Северо-Западном федеральном округе этот показатель находится на уровне 47,8%. По количеству дорог в СЗФО, отвечающих нормативным требованиям, Калининградская область находится на второй позиции, уступив Мурманской (71,1%).

Как добавляет Калининградстат, на конец прошлого года в регионе протяжённость дорог общего пользования составила 9141 км, увеличившись за десять лет на 540,6 км.