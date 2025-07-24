Погода в Калининградской области 24 июля

Четверг, судя по прогнозам, станет самым прохладным днём на этой неделе. Как сообщает Гидрометцентр России, 24 июля в Калининградской области ожидается пасмурная и дождливая погода при слабом северном ветре (около одного метра в секунду). Дневная температура около +21°C, а ночная в районе +15°C. К ночи ветер сменится западным и чуть усилится до двух метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы — 754 мм ртутного столба.

Прогноз на четверг, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, обещает умеренные дневные дожди на всей территории региона (ночью небольшие осадки ожидаются лишь в южной части приморского побережья и в Мамоново). Прохладнее всего будет на западе области: в Светлогорске, Зеленоградске и Балтийске в районе +20°C. Синоптики обещают, что на пару градусов теплее будет в полосе Мамоново-Калининград-Полесск, а также в Гвардейске и Багратионовске. На востоке и на севере региона температура дойдёт до 23-градусной отметки.

Ночью прогревшееся море обеспечит прибрежным городам +19°C, в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +14°C (в Багратионовске и вовсе +13°C), а восточнее будет +15°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также сообщает о прохладном четверге и обещает ещё более низкие температуры.

Утром температура в Калининграде будет в районе +17,6°C, днём она поднимется до 20,2°C, а вечером до +20,5°C. В течение суток обещают влажность на уровне 97% и дождь, который стихнет лишь к вечеру.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» снова даёт неофициальный конвективный прогноз. Его эксперты считают, что для Калининграда и большей части региона (за исключением участка морского побережья и запада региона) допустимый риск, связанный с грозами и интенсивными ливневыми осадками с вероятностью ливневых паводков.

«Во влажной и неустойчивой умеренной воздушной массе (энергия Cape ≈800-1100 Дж/кг) в зоне окклюзии циклона ожидается развитие конвекции. Уже в утренние часы ожидаем наличие локальных ливней с грозами (прежде всего на западе региона), днем конвективные процессы усилятся: развитие ливней с грозами сохранится по области вплоть до вечера. До полудня и обеда ливни и грозы ожидаем преимущественно на западе (Гурьевский, Гвардейский, Багратионовский, Полесский районы, в том числе вероятны и в Калининграде), к обеду и далее зона конвекции должна сместиться на восток (Черняховский, Гусевский, Нестеровский, Неманский, Правдинский, Озерский, Краснознаменский районы). Электроактивность ожидаем слабую/умеренную. Основной риск опасных конвективных явлений включает в себя ливневые паводки — скорость потока завтра слабая (не более 10-15 км/ч), в связи с чем интенсивные осадки долгое время могут находиться в одном районе, приводя к подтоплениям», — предупреждают синоптики.