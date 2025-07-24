Союз переработчиков приостановил сбор ПЭТ-бутылок в Калининграде

Региональный союз переработчиков объявил о приостановке сбора ПЭТ-бутылок при помощи «жёлтых сеток», установленных на контейнерных площадках Калининграда и Гурьевска. О том, что в организации решили пойти на приостановку деятельности из-за демонтажа и переезда сортировочной линии, Регсоюз сообщил в своём официальном телеграм-канале.

«Проект Регионального союза переработчиков отходов по сбору ПЭТ-бутылок на придомовых контейнерных площадках Калининграда и Гурьевска завершает свою работу в его текущем виде. Срок и формат возобновления пока не определены. Мы как можно скорее стараемся вывезти все сетки с площадок, логистика работает в интенсивном режиме», — предупредили переработчики.

Предприниматели попросили горожан не выбрасывать ПЭТ в переполненные контейнеры, которые они пока не успели собрать и вывезти, а отнести или отвезти этот вид вторсырья в ближайший контейнер ЕСОО или на площадку РСО на 5-й Причальной. В худшем случае рекомендуется выбросить пластик в общий контейнер для твердых коммунальных отходов.

«Увы, он не попадет на переработку — но тот пластик, который лежит на земле, тоже туда не попадет, — предупредили переработчики. — Этот момент печалит нас не меньше, чем других жителей нашего региона и наших уважаемых подписчиков. Для нас переработка отходов — это дело, в сильное будущее которого мы верим и которому посвятили уже 20 лет жизни. Понимаем, что ситуация с закрытием проекта выглядит тревожно. Может быть, кому-то кажется, что пластик сортировали зря, приносили зря. Это не так. Все содержимое желтых сеток шло на отдельную сортировочную линию (которая сейчас демонтируется) и дальше передавалось на переработку».

В свою очередь в ЕСОО сообщили, что для «поддержания надлежащего санитарного состояния мест, на которых были установлены сетки, ГП КО „ЕСОО“ организуется дополнительный вывоз пластика».

«По мере технической возможности будут обслужены и очищены все площадки. Для сдачи ПЭТ-бутылок и пластиковых пакетов предлагаем воспользоваться контейнерами для раздельного сбора пластика, которые обслуживает ГП КО „ЕСОО“, ближайшую площадку можно найти на нашей карте», — сообщила пресс-служба оператора.