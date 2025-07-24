Калининград вошёл в рейтинг российских городов с ярким архитектурным кодом

Калининград занял четвёртое место в рейтинге городов с ярким архитектурным кодом. Как отмечается в исследовании аналитического центра НАФИ и «Урбан Хаба», восприятие архитектурной среды напрямую связано с инвестиционной и социально-экономической динамикой города.

В рамках опроса были изучены мнения жителей и представителей бизнеса в 16 крупных городах России. На основе их оценок был составлен рейтинг, в котором ключевым критерием стало восприятие архитектурного облика как части идентичности и комфорта.

Калининград показал один из самых ярких скачков по восприятию архитектурной среды, пишут эксперты. Жители отмечают «рост узнаваемости, улучшение фасадной политики и сохранение немецкого культурного слоя». Кроме того, город воспринимается как «самобытный и европейский».

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург с высокими показателями по всем категориям: идентичность, узнаваемость, комфорт и эстетика. Жители воспринимают архитектуру как часть личной и культурной принадлежности. На втором месте оказалась Казань, которую назвали «ярким примером интеграции культурного кода и современного девелопмента». Поддержка архитектурного облика усилила туристический и событийный трафик. На третьем месте оказался Екатеринбург, который комбинирует модернистское наследие, конструктивизм и современную точечную застройку.

«Москва заняла промежуточную позицию: с одной стороны, богатство исторических стилей и сильный центр, с другой — контраст между историческим ядром и областью, в том числе точечной застройкой и транспортными артериями. Проблема масштаба мешает воспринимать город как цельный образ, особенно для новых районов», — добавляют эксперты.

В число городов со смешанными показателями вошли Новосибирск, Омск, Уфа, Пермь и Воронеж. В них исследователи выделили такие проблемы, как визуальная разрозненность застройки, отсутствие единой фасадной политики, слабое взаимодействие с исторической тканью и доминирование хаотичных новостроек без привязки к месту.