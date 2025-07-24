Эксперты объяснили, с чем связан наплыв слизней в Калининградской области

В Калининградской области второе лето подряд фиксируется наплыв слизней не только в дикой природе, но и в городе, что вызывает беспокойство у огородников: моллюски наносят существенный вред растениям, портят урожай и декоративные посадки и якобы могут быть опасны для человека.

Врио директора Высшей школы живых систем БФУ им. Канта Евгения Калинина объяснила, почему нашествие слизней стало массовым, и рассказала об эффективных мерах борьбы с вредителями.

По словам Калининой, в Калининградской области по внешним признакам студенты и сотрудники «Кантианы» определили несколько видов слизней: Arion rufus (красный придорожный слизень), Arion ater (лесной слизень), Arion intermedius (слизень промежуточный). Кроме того, в 2023 году был зафиксирован вид Limax maximus (большой придорожный слизень). Все вышеперечисленные виды слизней являются инвазивными на территории России и, предположительно, завезены из стран Европы с продукцией растительного происхождения (овощи, фрукты или, например, посадочный материал). Эксперт уточняет, что обычно слизни отдают предпочтение сравнительно сочным и мягким частям растений, в связи с этим и наблюдается их распространение в садах и огородах.

«Предполагаем, что такой наплыв слизней в этом году связан с тем, что в Калининградской области сложились оптимальный температурный режим и уровень влажности для жизнедеятельности слизней», — сообщила Калинина.

При этом моллюски имеют довольно обширный ассортимент врагов, но специфичных «слизнеедов» среди них нет. Слизней охотно поедают млекопитающие: ежи, кроты, землеройки и некоторые мышевидные грызуны; из птиц — грачи, скворцы, галки и некоторые чайки, а из домашних птиц — куры и утки. Лягушки, жабы, ящерицы и змеи также могут питаться слизнями. Среди беспозвоночных животных слизнями питаются по большей части жуки-жужелицы. Специалисты утверждают, что для человека слизни не опасны, ни один вид паразитов слизней к человеку не имеет отношения, то есть передать своих паразитов людям они не могут.

Нашествие моллюсков отметили и сотрудники Ботанического сада БФУ им. Канта. Специалисты попробовали разные методы борьбы с моллюсками — использовали доломитовую муку, железный купорос, табачную пыль, соль, средства Rubit и «Слизнеед», а также механические преграды в виде опилок, золы или песка.

«Опытным путем мы выяснили, что механические преграды не эффективны в борьбе со слизнями, — рассказала директор ботсада Светлана Яковлева. — Самый лучший способ — это ручной сбор или присыпка солью (надо „солить“ каждого слизняка отдельно, не почву!). Если посыпать одного слизняка, то съесть его труп приползут сородичи, тогда их тоже можно посыпать солью».