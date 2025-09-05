Плетут красивые сети, безвредны для людей: в БФУ рассказали про пауков-ос

В Калининградской области осенью 2025 года вновь стали замечать пауков, похожих на ос. В прошлый раз их замечали в регионе семь лет назад. Как отметила врио директора Высшей школы живых систем БФУ им. И. Канта Евгения Калинина, его распространение связывают с изменением климата и повышением средней температуры воздуха летом.

«Аргиопа Брюнниха, или паук-оса (Argiope bruennichi) — это вид пауков из семейства аргиопид (Araneidae), который известен своим характерным внешним видом и яркой окраской. Этот вид изначально распространялся главным образом в тёплых регионах Азии и Африки. Однако за последнее десятилетие отмечено значительное расширение ареала обитания паука в Европе, в том числе и в России, — отметила Евгения Калинина. — Важно отметить, что он не „появился“ где-то внезапно как инвазивный вид, а расширил свой ареал обитания на север и восток благодаря изменению климата и деятельности человека».

Паук активно мигрирует севернее своих традиционных территорий, перемещаясь вместе с растительным материалом, воздушными потоками и транспортными средствами. Скорость расширения ареала высока, особенно в южных регионах России. «Процесс носит постепенный, но устойчивый характер. Если в конце XX века аргиопа была редкостью в средней полосе России, например, в Подмосковье, то сейчас она там обычный и многочисленный вид. То же самое происходит в Беларуси, странах Балтии и даже в более северных регионах», — рассказала врио директора Высшей школы.

Хотя внешний вид паука выглядит устрашающе, он практически безвреден для человека. Ядовитый аппарат развит слабо, и укус редко вызывает серьёзные последствия — чаще всего реакция ограничивается локальным покраснением кожи и небольшой болью, сравнимой с укусом пчелы или комара. Но аллергические реакции возможны, хотя и редки. «Встретив красивую и яркую аргиопу, не стоит ее бояться. Лучше просто полюбоваться ею со стороны, не пытаясь потрогать или взять в руки. Она является полезным хищником, регулирующим численность насекомых, и украшением природы», — добавили в БФУ.

Интересные факты про пауков:

Аргиопа плетёт красивые зигзагообразные сети («стабилиментумы»), помогающие привлечь добычу и отпугнуть хищников.

Пауки активны днём и строят крупные паутинные конструкции, привлекательные своей необычной формой.

Предпочитает заселять светлые места, хорошо прогреваемые солнцем, вблизи садов, полей и виноградников.