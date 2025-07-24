Облвласти: калининградским детям в «Сириусе» ничего не угрожает

Семь детей из Калининградской области находились в «Сириусе», где один из дронов ударил по нефтебазе ночью, 24 июля. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, детям ничего не угрожает.

На федеральной территории «Сириус» в результате атаки беспилотников (БПЛА) произошло попадание по нефтебазе, сообщал «Коммерсант». При атаке в Сочи погибли две женщины и пострадало 11 человек.

«Всех ночью организованно вывели в безопасное место, обеспечили необходимым, в том числе и едой. Ребята сохраняют позитивный настрой, уже продолжили участие в финальном дне фестиваля. Завтра дети в сопровождении педагога выезжают обратно в Калининградскую область», — написал Беспрозванных.