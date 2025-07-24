Маслов: ремонт исторического доходного дома в Советске близок к финишу (фото)

Маслов: ремонт исторического доходного дома в Советске близок к финишу (фото)
Фото предоставлено Службой госохраны ОКН
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Ремонт бывшего доходного дома на улице Победы в Советске, приобретённого у Корпорации развития Калининградской области компанией «Восточная резиденция» Алексея Васильева и являющегося объектом культурного наследия, близится к завершению. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

Маслов сообщил, что в доме № 32 завершён ремонт кровли, а ремонт фасадов находится на финишной стадии.

Фото предоставлены Службой госохраны ОКН по Калининградской области

«До конца года планируется окончание работ по приспособлению внутренних помещений. Качеством мы пока довольны. Неплохо получается, — отметил Маслов. — Инвестор тесно сотрудничает с командой, занимавшейся восстановлением замка Тапиау, поэтому он понимает, как работать с объектами подобного рода».

Консультант инвестора сообщил «Новому Калининграду», что на первом этаже здания Васильев планирует открыть ресторан, а второй, третий и четвертый этажи бывшего доходного дома займёт номерной фонд. Кроме того, есть часть площадей, для которых ещё не придумана концепция.

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