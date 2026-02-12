В Советске завершают работы по восстановлению доходного дома на ул. Победы (фото)

В Советске к завершению подходят работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом со встроенными торговыми помещениями» второй половины XIX века. Он расположен на ул. Победы, 32. Об этом сообщил директор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых на своей странице «ВКонтакте».

В основу инженерных и реставрационных решений был положен принцип «глубокого уважения к аутентичности постройки второй половины XIX века» в сочетании с необходимостью обеспечения её долговечности и безопасности. Специалисты выполнили сложный ремонт стропильной системы с усилением несущих элементов, утративших прочность за десятилетия эксплуатации. Кровельное покрытие привели в нормативное состояние с использованием материалов, соответствующих архитектуре и эстетике объекта, что обеспечило надежную гидроизоляцию и защиту основного объема здания от атмосферных воздействий.

Специалисты также провели полный цикл реставрации фасадных плоскостей. Мастера осуществили расчистку кирпичной кладки от наслоений, воссоздание утраченных элементов декора и ремонт штукатурного слоя с применением ремонтных составов, совместимых с историческими материалами. Цветовые решения и фактура отделки были восстановлены согласно утвержденному эскизному проекту фасада, что позволило вернуть зданию его репрезентативный облик, характерный для доходных домов конца XIX столетия.

Фото: Валерий Щербатых

Внутри здания реализовали масштабный комплекс работ по восстановлению интерьерных пространств. Помимо прочего, проведена ревизия и укрепление межэтажных перекрытий, а также выполнена отделка помещений с сохранением логики объемно-планировочных решений. Особое внимание мастера уделили сохранности элементов, входящих в предмет охраны. В частности речь идет о лестничных маршах и проемах.

Ключевым этапом стала полная замена устаревших коммуникаций. В здание интегрировали современные системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления. Новая инженерная инфраструктура должна повысить комфорт эксплуатации и минимизировать риски аварийных ситуаций, угрожающих сохранности памятника.

«В результате проведенных работ здание доходного дома на ул. Победы, 32 не только обрело обновленный облик, но и получило „технический запас прочности“ на десятилетия вперед. Мы обеспечили переход объекта из статуса ветшающего строения в статус функционального, безопасного и эстетически ценного элемента городской среды Советска», — добавляет Щербатых.

О том, что ремонт бывшего доходного дома на улице Победы в Советске, приобретённого у Корпорации развития Калининградской области компанией «Восточная резиденция» Алексея Васильева и являющегося объектом культурного наследия, близится к завершению, стало известно летом 2025 года. Консультант инвестора сообщил «Новому Калининграду», что на первом этаже здания Васильев планирует открыть ресторан, а второй, третий и четвертый этажи бывшего доходного дома займёт номерной фонд.